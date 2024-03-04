Как безопасно принимать витамин D

Житель Великобритании скончался от гиперкальциемии после девяти месяцев чрезмерного приема витамина D. Как правильно пить витамины, чтобы не навредить организму, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передает «360».

По словам специалиста, витамин D требуется для полноценной работы всех органов. Он синтезируется в коже человека под воздействием солнечного света, также его можно получить из пищи животного происхождения (яиц, жирной рыбы, сливочного масла, молока).

«Иногда его требуется больше, чем человек может получить от солнца или из тех же продуктов питания, потому что у него рацион обеднен: допустим, он ест какие-то продукты, но там витамина D мало», – отметила Соломатина.

Эксперт советует перед приемом витаминов проконсультироваться с врачом, который поможет подобрать правильную дозировку. Если же человек принимает решение принимать витамины самостоятельно, следует выбирать производителя с хорошей репутацией. Также важно изучить инструкцию на упаковке и ни в коем случае не превышать необходимую суточную норму.

При этом Соломатина уточнила, что норму можно корректировать в каждом отдельном случае с учетом разных моментов, в том числе места жительства.