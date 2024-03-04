Как различать вид насморка

Ринит (насморк) представляет собой воспаление слизистой носа, которое сопровождается жидкими выделениями, чиханием, зудом. Причина его возникновения может быть разной, например, аллергия, инфекция или холод на улице. Подробнее о видах насморка рассказала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская .

По ее словам, для насморка, причиной которого является инфекция, характерны простудные симптомы – температура, слабость, боль в горле кашель. Данный вид ринита кратковременный и исчезает после выздоровления. При этом аллергический насморк может иметь сезонную природу или же быть круглогодичным. Он не сопровождается простудными симптомами и проходит после приема противоаллергических препаратов. Хронический же ринит, не связанный с инфекцией или аллергией, принято называть вазомоторным.