Заместитель председателя Союза молодых врачей Московской области, врач Видновской клинической больницы Минздрава МО Рамил Шахвеледов рассказал, в каких случаях возможно самолечение.

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Медик отметил, что возможная польза от самолечения зависит от каждой конкретной ситуации. Так, допускается самолечение при легких заболеваниях, например при легком течении простуды и ОРВИ. В этом случае главное — пить много жидкости и больше отдыхать. Также можно лечиться самому при знакомых заболеваниях.

— Если у вас уже было заболевание ранее и вы знаете, как его лечить, то вы также можете попробовать самолечение. Например, если у вас уже был грипп и вы знаете, какие лекарства помогают вам выздороветь быстрее, — отметил эксперт в комментарии Общественной Службе Новостей.

Также возможно самолечение в случае необходимости оказания первой медицинской помощи. Например, если у человека возникла аллергическая реакция на укус насекомого. В этой ситуации важно принять необходимые меры для предотвращения ухудшения состояния.

При этом Шахвеледов подчеркнул, что самолечение все равно должно проходить под контролем врача, поскольку в ряде случаев оно может только усугубить имеющиеся проблемы. Человек рискует подобрать неправильные лекарства или дозировку.