Антибиотики в мясе могут приводить к тяжелым заболеваниям

"Когда антибиотики попадут в организм человека, то будет происходить селекция резистентных микроорганизмов, иными словами "тренировка" способности бактерий приспосабливаться к действию противобактериальных препаратов. В результате, когда человек заболеет, его будет сложнее лечить. Глобально же все это может привести к тому, что самые банальные инфекции могут стать трудноизлечимыми", — объяснил Тутельян.