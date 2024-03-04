Институт РАН: антибиотики в мясе могут приводить к тяжелым заболеваниям
При длительном употреблении мяса с антибиотиками в организм человека могут попасть устойчивые к лекарствам бактерии. Об этом "Газете.Ru" рассказал член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Алексей Тутельян.
"Когда антибиотики попадут в организм человека, то будет происходить селекция резистентных микроорганизмов, иными словами "тренировка" способности бактерий приспосабливаться к действию противобактериальных препаратов. В результате, когда человек заболеет, его будет сложнее лечить. Глобально же все это может привести к тому, что самые банальные инфекции могут стать трудноизлечимыми", — объяснил Тутельян.
В краткосрочной перспективе угрозы для здоровья человека нет, так как антибиотики в мясе содержатся в очень низких концентрациях. Организм без усилий утилизирует попавшие в него вещества.
"Животным даются дозы лекарств, в десятки раз меньше лечебных, — часто их добавляют в корма для профилактики", — добавил эксперт.