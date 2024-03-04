Одышка может быть признаком аневризмы, то есть болезни сердца или легких, поэтому при ее появлении стоит обратиться к специалисту.

Врач-отоларинголог Александр Пурясев объяснил, что одышка может появляться у человека из-за бронхиальной астмы или пневмонии, а также после легкой физической нагрузки. В последнем случае она может сигнализировать об артериальной гипертонии.

Если же она появляется при аневризме, сосудистая стенка истончается и набухает, а это опасно для жизни. Сосуд может лопнуть в любую секунду, случится кровоизлияние в мозг и наступит смерть, пишет "Пятый канал".

Поэтому даже при незначительной одышке следует обратиться за консультацией к специалисту. А если она возникает, когда человек в покое, то это повод экстренно ехать в больницу.