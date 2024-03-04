Врач пояснил из-за чего возникает большинство онкологий

Он добавил в беседе с РИАМО, что это могут быть вредные привычки, питание, экология, промышленные канцерогены или же спорадические мутации, которые возникают без каких-либо понятных науке причин.

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Эксперт отметил, что есть генетически-ассоциированные опухоли, которые связаны с конкретной генетической «поломкой» и могут передаваться по наследству. В структуре общей заболеваемости на них приходится не более 5-10%.

В заключение онколог сказал, что можно проследить и установить серьезную вероятность возникновения тех или иных заболеваний, в некоторых случаях таким пациентам даже проводят профилактические операции. Самым известным примером является мутация BRCA, которая ассоциируется с раком молочной железы и раком яичников.