В чем разница между третьей и четвертой стадиями рака

Разница между третьей и четвертой стадиями рака колоссальная. Она заключается в возможности радикального лечения и выхода в ремиссию. Об этом рассказал врач-онколог Андрей Пылев.

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Врач объяснил, что на третьей стадии происходит местно-распространенный процесс метастазирования. Но это не исключает возможности радикального лечения и выхода в ремиссию. Если говорить о четвертой стадии, то здесь уже наблюдаются отдаленные метастазы.

— Она ассоциирована, как правило, с неблагоприятным прогнозом, но в определенных ситуациях позволяет выйти пациенту в ремиссию, — уточнил он в комментарии РИАМО.

Пылев объяснил, что на первой, второй, третьей стадиях онкологии врачи стараются помочь пациенту выйти в ремиссию. На четвертой стадии речь обычно идет о продлении качественной жизни. При этом перспективы пациента зависят не только от стадии заболевания, но и от типа опухоли. Кроме того, нужно учитывать ряд индивидуальных факторов.

В свою очередь онколог Магомед Сулиманов назвал эффективные способы профилактики рака. Это физическая активность, лечение вирусов (таких, как ВПЧ) и инфекций, защита от ультрафиолета и правильное питание, передает Царьград.