Врач: крестоцветные овощи снижают риск развития рака

Так, она рекомендует употреблять крестоцветные овощи, в том числе, брокколи, цветную и брюссельскую капусту. По ее словам, в них содержатся сульфорафан и индол-3-карбинол, которые положительно влияют на клеточные процессы. Кроме того, противораковыми свойствами обладают ягоды, включая чернику, малину и клубнику.