Эндокринолог перечислила признаки лишнего веса

— Лишний вес можно определить по таким признакам, как повышенный объем талии, выраженные складки жира на животе и боках, затрудненное дыхание при физической нагрузке, усталость, отечность и повышенное давление, — отметила она в комментарии РИАМО .

Если у человека присутствует ожирение, то повышаются риски возникновения различных заболеваний. Так, у людей с лишними килограммами чаще возникает онкология, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, артрит. Врач подчеркнула, что особенно опасен лишний вес в возрасте после 40 лет.