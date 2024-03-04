Эндокринолог перечислила признаки лишнего веса

Эндокринолог Тананакина перечислила признаки лишнего веса
Врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, какие признаки указывают на наличие лишнего веса у человека.
— Лишний вес можно определить по таким признакам, как повышенный объем талии, выраженные складки жира на животе и боках, затрудненное дыхание при физической нагрузке, усталость, отечность и повышенное давление, — отметила она в комментарии РИАМО.
Если у человека присутствует ожирение, то повышаются риски возникновения различных заболеваний. Так, у людей с лишними килограммами чаще возникает онкология, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, артрит. Врач подчеркнула, что особенно опасен лишний вес в возрасте после 40 лет.
По словам Тананакиной, рост числа людей с избыточным весом — одна из серьезных угроз для здоровья человечества.
По данным Всемирной организации здравоохранения, чрезмерный лишний вес сегодня у каждого восьмого жителя планеты, это более 1 миллиарда человек, передает издание argumenti.ru.