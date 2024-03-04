Эндокринолог: прием аналогов оземпика может повлиять на психику

4 марта отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. В России особую популярность среди тех, кто мечтает похудеть, набрал препарат для диабетиков оземпик. Однако в прошлом году его перестали продавать в отечественных аптеках. На замену иностранному лекарству тут же пришли два отечественных аналога семавик и квинсента. Действительно ли это прорыв в сфере лечения ожирения, чем грозит долгий прием таких препаратов и какие существуют новые методы борьбы с ожирением — в материале «Газеты.Ru».

© Газета.Ru

Революционный препарат

Мир захлестнула эпидемия ожирения. С 1975 по 2016 год число людей, страдающих от этого недуга, выросло более чем втрое. В России этой болезнью страдают до 30% трудоспособного населения и еще 25% имеют избыточный вес.

Ожирение — это не только неэстетичный внешний вид, но и потеря здоровья. Это состояние значительно увеличивает риск развития таких болезней как гипертония, рак, сахарный диабет, инсульт, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, атеросклероз, поражение печени и почек. Кроме того, люди с ожирением испытывают трудности с репродуктивной функцией, чаще получают инвалидность и существенно меньше живут.

В последнее время в арсенале врачей появился инъекционный препарат для снижения веса — оземпик, он применяется для лечения больных диабетом II типа.

Принцип его действия такой: вещество имитирует действие гормона, который вырабатывается организмом при приеме пищи, что помогает поджелудочной железе вырабатывать инсулин при высоком уровне глюкозы. Это позволяет дольше ощущать сытость. Кроме того, препарат воздействует на пищевой центр в гипоталамусе, что приводит к сильному снижению аппетита и, как следствие, быстрому снижению веса.

Однако в прошлом году популярный препарат ушел с российского рынка, но его место быстро было занято отечественными аналогами — семавиком и квинсентой. По словам доцента кафедры эндокринологии Сеченовского университета Минздрава России, эндокринолога Марины Берковской, оба препарата основаны на одном и том же действующем веществе — семаглутиде — и работают аналогично оземпику.

«Эта группа препаратов не новая, первые препараты-агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида 1-го типа появились на рынке примерно в 2007 году. Эти препараты сахароснижающие и их используют для лечения диабета II типа, но по мере появления новых данных стало понятно, что у них есть еще один дополнительный эффект — снижение массы тела. Так как большинство людей с диабетом II типа действительно имеют ожирение, врачи очень оценили этот дополнительный эффект», — рассказала «Газете.Ru» Берковская.

Препараты на основе семаглутида — действительно абсолютно революционное решение.

«Ожирение — серьезная проблема для современного здравоохранения, и эти лекарственные средства позволяют с ним эффективно бороться», — считает заведующий Центром кардиологии и терапии НКЦ №3 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, врач-кардиолог и диетолог Константин Иванов.

Однако к российским аналогам специалист пока относится предельно осторожно.

«Необходимо дать шанс нашим препаратам, но при этом относиться к ним максимально настороженно, как положено по классическим методам доказательной медицины. Конечно, их большое преимущество заключается в дешевизне, но должно пройти время, чтобы мы объективно и полноценно оценили эти препараты в работе», — объяснил Иванов.

Плюс препаратов на основе семаглутида заключается в том, что они не вызывают гипогликемию, то есть у пациента без диабета они не снизят уровень глюкозы ниже нормы. Именно поэтому их впоследствии стали использовать для лечения ожирения. Кроме того, эта группа препаратов снижает вероятность осложнений диабета, таких как сердечно-сосудистые события, поражения почек и глаз.

Однако все не так радужно, — у препаратов на основе семаглутида, все же, есть побочные эффекты, поделилась с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог Центральной медицинской клиники CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук Наталья Таныгина.

Депрессия, синдром отмены и рак

Наталья Таныгина обращается внимание на то, что препарат на основе семаглутида помогает отнюдь не всем.

«В серьезных сравнительных исследованиях средний результат — это минус 5 кг. Если у вас есть хорошо похудевший на нем знакомый, представьте, скольким людям препарат должен не помочь, чтобы средний результат был таким», — говорит она.

По словам Таныгиной, даже снижение веса на 10% достигают не все. Кроме того, у препарата есть побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта. Это тошнота, рвота, отрыжка, диарея, запор и повышенное газообразование. Кроме того, препарат не рекомендуют при риске развития панкреатита. При этом надо учитывать, говорит Танышина, что длительность приема будет немаленькая.

«Например, тошнота имеет свойство проходить, а вот панкреатит — это уже серьезнее. Люди, пострадавшие от длительного приема — не редкость, и сбрасывать это со счетов не стоит», — считает Таныгина.

По словам Берковской, особенность этих препаратов заключается в том, что они практически не имеют опасных для физического здоровья побочных эффектов и противопоказаний. Однако их прием может негативно сказаться на состоянии психики.

«Проблема этих препаратов заключается в том, что их начали использовать для снижения веса люди без показаний к применению. Но здесь есть свои нюансы и один из них — потенциальная вероятность развития депрессии. Скажем так: человек имеет проблемы с пищевым поведением, и еда для него была способом расслабиться, получить удовольствие, и вот он из-за препарата перестает получать удовольствие от еды. Мы убрали единственную радость в его жизни. Итог — депрессия. Также есть небольшой риск появления у пациентов суицидального поведения. Поэтому эти препараты нельзя принимать без назначения врача, который должен учесть все факторы», — объяснила Берковская, отметив, что в ее опыте подобные случаи были.

Еще одна проблема — синдром отмены, рассказал Иванов.

К сожалению, пока данных о следствии долгосрочного приема подобных препаратов нет, однако специалист предполагает, что препараты работают только пока пациент их принимает и в случае, если он резко прекратит их прием и не сможет изменить свои пищевые привычки, поменять образ жизни за время приема, то он снова начнет набирать вес спустя полгода-год.

«Кроме того, важно отметить риски рака щитовидной железы. По данным одного из исследований оземпика на мышах, прием препарата может повысить риски этого рака. На людях этого подтверждено не было, однако важно относиться к препарату с осторожностью», — отметил Иванов.

Как еще можно похудеть

По словам Берковской, кроме оземпика и его аналогов в мире существуют другие, более эффективные препараты. Например, мунджаро (тирзепатид) .

«Это двойной агонист гормонов желудочно-кишечного тракта, участвующих в регуляции пищевого поведения человека. Он оказался еще более эффективным в лечении диабета и ожирения. Кроме того, сегодня изучаются и новые молекулы. Например, ретатрутид — это препарат, который представляет собой уже тройной агонист, но он находится только на третьей фазе исследования. Пока данные говорят о том, что по эффекту снижения веса он сравним с бариатрической операцией», — отметила Берковская.

Как отметила Таныгина, несмотря на все противопоказания и побочные эффекты при правильном обращении от подобных препаратов можно ожидать неплохой эффект. Но для этого нужно тщательно подготовиться.

«Необходимо исключить гормональную подоплеку ожирения. Особенно это важно женщинам после родов или старше 45 лет. Оценить состояние поджелудочной железы, подобрать себе подходящую диету, которую вы сможете поддерживать и после отмены препарата. Лучше всего это сделать с эндокринологом. Кто знает, может, в процессе консультации он сможет подобрать альтернативный и менее опасный способ лечения», — отметила Таныгина.

Иванов же отмечает, что прием подобных препаратов не решит основную проблему — неправильный образ жизни, поэтому самый эффективный метод борьбы с ожирением — изменение образа жизни и пищевых привычек.