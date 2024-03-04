Геморрой у мужчин и женщин: есть ли разница в лечении и профилактике

Всё потому, что они гораздо менее охотно идут на приём к специалисту. При этом у женщин есть причина, из-за которой чаще приходится обращаться за помощью. Какие гендерные особенности влияют на профилактику, возникновение и лечение геморроидальной болезни, «Секрету фирмы» рассказала врач-колопроктолог, кандидат медицинских наук Татьяна Гарманова.

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Причины появления геморроя

Геморроидальные узлы — это часть нормальной анатомии мужчин и женщин, объяснила Гарманова.

Нет лекарств, которые могли бы их «рассосать». Они всё равно были и будут у каждого человека. Но важно, чтобы они себя клинически никак не проявляли.

Стандартные причины, которые с одинаковой частотой провоцируют геморрой и у мужчин, и у женщин:

проблемы со стулом: запоры, длительное пребывание в туалете, потуги; наследственная предрасположенность; малоподвижный образ жизни, отсутствие физической активности; несбалансированное питание: в рационе мало клетчатки и нет супов, много быстрых углеводов и скудный питьевой режим.

Однако есть моменты в жизни многих женщин, когда геморрой проявляется гораздо чаще, чем у мужчин. И это беременность и ранний послеродовой период.

По статистике, 25–50% беременных женщин и до 80% тех, что недавно стали мамами, жалуются на появление симптомов геморроидальной болезни.

У мужчин анальный канал обычно длиннее женского, и геморроидальные узлы, как правило, крупнее по размеру. Но эта анатомическая особенность никак не влияет на причины появления заболевания.

Диагностика геморроя

Отношение мужчин и женщин к посещению врача-колопроктолога отличается.

Для части мужчин проктологическая тема в целом — это табу. Они ни с кем не хотят делиться своей проблемой, категорически отказываются идти к проктологу, избегают осмотра деликатной зоны и каких-либо вмешательств.

Женщины же в принципе более эмоционально открыты, легче обсуждают свои проблемы с близкими и друзьями. Они гораздо чаще решаются пойти на приём к врачу и охотнее делятся со специалистом деликатными и важными физиологическими деталями.

Тем не менее я с радостью наблюдаю, как эта парадигма меняется в крупных городах. Например, в Москве уже есть приличный пласт мужчин 30 40 лет, которые регулярно проходят обследования и тщательно следят за своим самочувствием.

Лечение геморроя

То, как человек переносит хирургию и послеоперационный период, зависит не от пола, а от особенностей личности.

По-мнению Гармановой, хирургическое лечение легче переносят пациенты, которые до этого уже достаточно долго страдали от геморроя. Они уже знают, что такое боль и дискомфорт в этой области, поэтому послеоперационные ощущения не становятся для них таким шоком, как для пациентов, не успевших долго промучиться с заболеванием.

Профилактика геморроя

Геморрой не приводит к катастрофическим проблемам со здоровьем, но доставляет немало дискомфорта. А ещё может приводить к анемии различной степени тяжести из-за хронической кровопотери из геморроидальных узлов.

Поэтому, конечно же, лучше позаботиться о том, чтобы болезнь не проявлялась вовсе.

Самый важный совет по профилактике геморроя и для мужчин и для женщин — не допускать проблем со стулом.

Залог здоровья и хорошего самочувствия — мягкий, оформленный стул без потуг и длительного сидения в туалете.