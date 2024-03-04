16 очагов кори зафиксировано в Екатеринбурге

В Екатеринбурге было выявлено 16 случаев кори, один из который пришелся на Академический район города. Непривитых жителей призвали вакцинироваться в поликлинике.

В прошлом году в городе не хватало вакцины от кори, паротита и краснухи, поэтому многие дети не были вовремя привиты. В региональном Минздраве сообщили, что вакцина появилась только в конце года, а также рассказали, как в нынешнем году будут бороться с данным заболеванием.