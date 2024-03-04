16 очагов кори зафиксировано в Екатеринбурге
В Екатеринбурге было выявлено 16 случаев кори, один из который пришелся на Академический район города. Непривитых жителей призвали вакцинироваться в поликлинике.
В прошлом году в городе не хватало вакцины от кори, паротита и краснухи, поэтому многие дети не были вовремя привиты. В региональном Минздраве сообщили, что вакцина появилась только в конце года, а также рассказали, как в нынешнем году будут бороться с данным заболеванием.
«На территории Свердловской области в 2024 году планируется вакцинировать 55 700 человек, в том числе 5939 взрослых, ревакцинировать более 81 000, в том числе 14 990 взрослых. С начала года уже привиты 12 552 человека, 1768 из них взрослые», – отметили в Министерстве здравоохранения Свердловской области.
Отмечается, что пока в область привезли 19 300 вакцин от кори. Однако врачи сообщили, что такого количества недостаточно, чтобы остановить распространение заболевания.