Как понять, что ваше сердце старше вас? Вот что должно насторожить
Проблемы с сердцем, увы, больше не признак пожилого возраста — эти недуги стремительно молодеют. Тем не менее, если вовремя заметить, что сердце изнашивается быстрее остальных органов, можно избежать беды. По каким признакам можно понять, что возраст сердца больше, чем должен быть, рассказала кардиолог Фаина Лобжанидзе.
Признаки старения сердца
Врач назвала несколько явных признаков, что ваше сердце старше вас:
- одышка даже при небольшой нагрузке. Это может быть признаком кардиомиопатии, сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и т. д.;
- неравномерный пульс: при физической нагрузке или стрессе увеличенный пульс — это нормально, а вот если он то растёт, то уменьшается без причины, особенно во время отдыха — это повод навестить врача;
- отёки на ногах без причин: если накануне вы переели солёного или долго гуляли, отёкшие на утро ноги — не показатель проблем со здоровьем. Проблема, если отёки бывают часто и вы при этом регулярно чувствуете усталость;
- изжога после физической нагрузки, если вы не ели ничего жирного или жареного;
- потеря волос на ногах — признак нарушения периферического кровообращения, рассказала Лобжанидзе «Комсомольской правде». Причин может быть несколько — атеросклеротические бляшки в сосудах или артериях, а также сердечная недостаточность.
Топ-3 помолодевших болезней сердца
Есть три заболевания сердца и сосудов, которые сейчас встречаются не только в пожилом возрасте, рассказал ранее эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный.
Вот они:
- артериальная гипертензия (для неё характерны приступы головной боли, головокружения, нарушение зрения, повышенная тревожность, проблемы со сном);
- инфаркт миокарда (тревожные сигналы — громкий храп, одышка даже при минимальных физнагрузках, быстрая утомляемость, обильный пот, частая тревожность и бессонница);
- ишемический инсульт (симптомы: несимметричная улыбка — один уголок опущен, теряется подвижность конечностей, речь, зрение или слух).
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