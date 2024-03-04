Как понять, что ваше сердце старше вас? Вот что должно насторожить

Проблемы с сердцем, увы, больше не признак пожилого возраста — эти недуги стремительно молодеют. Тем не менее, если вовремя заметить, что сердце изнашивается быстрее остальных органов, можно избежать беды. По каким признакам можно понять, что возраст сердца больше, чем должен быть, рассказала кардиолог Фаина Лобжанидзе.