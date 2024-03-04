Бесконтрольный прием витаминов может быть опасным

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности бесконтрольного приема витаминов.

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Она подчеркнула, что важно придерживаться инструкции, чтобы не навредить себе. Перед приемом витаминов важно сдать анализы и проверить их уровень, так как речь может идти о профилактической дозировке или о восполнении дефицита.

— Витамины — это не конфеты. Из продуктов питания организм сам берет нужное, по потребности. А вот в случае с бесконтрольным приемом витаминов можно прийти к очень негативным реакциям, — уточнила эксперт в комментарии каналу 360.

Врач отметила, что при избыточном приеме витаминных комплексов в первую очередь страдают печень и нервная система. При злоупотреблении витамином С могут возникать камни в почках, а при повышенном потреблении витамина К есть риск получения повышенной свертываемости крови.

Также важно помнить о сочетаемости витаминов, так как один может мешать усвоению другого.

В Великобритании пожилой мужчина попал в больницу с гиперкальциемией после девяти месяцев чрезмерного приема витамина D. У него развилась почечная и сердечная недостаточность, врачам не удалось спасти пациента, передает Neva.Today.