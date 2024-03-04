В Роспотребнадзоре рассказали, какими грибами можно отравиться

Чтобы прогулка по лесу или семейный ужин не закончились в больнице, стоит помнить о правилах сбора грибов и заранее подготовиться — внимательно изучить, как выглядят съедобные грибы, которые хочется приготовить. Об опасных последствиях употребления ядовитых грибов, а также необходимой предосторожности «Парламентской газете» рассказали в Роспотребнадзоре.

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Чешуйки и оттенки

В СМИ появилась информация, что в Сочи в этом году может вновь разрастись ядовитый гриб решеточник, который впервые массово стал расти в прошлом году. Отравление им — скорее исключение, чем правило, заверили «Парламентскую газету» в Роспотребнадзоре. Гриб встречается очень редко, преимущественно в регионах с мягким климатом, а характерный запах гнили делает его непривлекательным для людей. Хотя имеются единичные сведения о желудочно-кишечных расстройствах при употреблении гриба, которые проявляются в многократной рвоте, диарее и аллергических реакциях. Прикасаться руками к этому грибу можно, но после этого их необходимо тщательно вымыть.

Однако помимо таких экзотических видов в России распространены и другие ядовитые грибы, которых лучше избегать. Среди них — бледная поганка, мухомор красный, ложные опята, строчок обыкновенный, ложные лисички, ложные маслята, лепиота ядовитая, рассказала врио директора филиала Российского регистра потенциально опасных химических и биологических веществ Федерального научного центра гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана Роспотребнадзора Елена Тарасова.

Смертельно опасна бледная поганка.

«Если вы сорвали гриб и увидели, что на ножке есть утолщение, ни в коем случае не кладите его в корзину. Если дотронулись до гриба, но нет возможности помыть руки — не дотрагивайтесь ими до рта, губ, носа, глаз. Токсины проникают через слизистые оболочки. Бледная поганка настолько ядовита, что даже находясь в корзине со съедобными грибами, делает их ядовитыми», — отметила эксперт.

Причем признаки отравления долго не проявляются — более 6 часов, а иногда и более суток. Его основные симптомы — рвота, кишечные колики, боли в мышцах, неутолимая жажда, диарея часто с кровью, слабый пульс и даже потеря сознания. Возможно появление желтухи.

С мухомором дело обстоит немного иначе. Симптомы отравления появляются уже в первые часы после употребления в пищу. Это резкая слабость, сильная тошнота, рвота, усиленное слюнотечение, головокружение и головная боль, боли в животе, диарея нередко с кровью, расстройство зрения, судороги, бред и галлюцинации. При этом артериальное давление резко снижается, а пульс с трудом прощупывается.

Ложные опята вызывают метеоризм, боль в желудке, изжогу, головокружение, вялость, тремор рук и нижних конечностей, рвоту, усиление болей в желудке, распространение болевого синдрома на живот, холодную испарину и диарею. Эти грибы часто более гладкие и яркие, чем настоящие опята. Также у них нет колечка на ножке под шляпкой.

По более яркому цвету можно выявить и ложную лисичку. Об отравлении ею сигнализируют слабость, сильная тошнота, многократная рвота, диарея, а иногда запор.

«Большое значение имеет возраст человека и наличие у него хронических заболеваний. Признаки могут проявиться как через 30 минут после еды, так и на следующие сутки», — отметила эксперт.

Строчок обыкновенный вызывает тяжелые, порой угрожающие жизни изменения в организме в виде острой печеночно-почечной недостаточности.

Картина пищевого отравления ложными маслятами включает нарушение работы желудочно-кишечного тракта, боль в висках, повышение температуры, слабость, обморочное состояние.

А вот лепиота ядовитая — неприглядный гриб с серо-красной чешуйчатой шляпкой, который встречается в Крыму, — опасна для человека не только при употреблении в пищу: даже вдыхание спор вызывает тяжелые поражения легких и бронхов. Если же съесть этот гриб, симптомы отравления разовьются в течение 10 минут.

«Смертельная доза токсинов будет получена при съедании одной лишь шляпки гриба. Даже при срочной врачебной помощи погибают 50 процентов отравившихся. Повысить шансы на выживание может только вызов скорой помощи при первых же проявлениях отравления», — предостерегли в ведомстве.

За добычей — в лес

Чтобы не стать жертвой отравления, в Роспотребнадзоре советуют соблюдать простые меры предосторожности.

Собирать только хорошо знакомые виды грибов и не трогать их в случае сомнений, а также срезать каждый гриб с целой ножкой.

Внимательно следить за детьми во время прогулки, особенно в парках, скверах, на детских площадках и в лесу, чтобы предупредить ситуации, когда ребенок может случайно съесть сырой гриб.

Собирать добычу вдали от дорог, магистралей, вне населенных мест, в экологически чистых районах.

«Грибы хорошо накапливают тяжелые металлы — свинец, кадмий и другие, — и в этом случае даже съедобные грибы могут представлять опасность для здоровья человека», — объяснила Тарасова.

При случайном контакте с ядовитыми грибами прежде всего необходимо вымыть руки. А в случае проявления симптомов отравления — немедленно обратиться за медицинской помощью.