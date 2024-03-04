В Финляндии отметили резкий рост венерических заболеваний. Об этом сообщает издание Yle.
Отмечается, что исследование финской венерологической клиники HUS показало резкий рост заболеваемости гонореей в стране.
«Раньше у нас было 300-500 случаев заражения в год, однако к 2023 году мы перешагнули за 1000», — сообщила доцент клиники Эйя Хилтунен-Бак.
По данным издания, такие цифры являются для Финляндии рекордными. В начале текущего года медики заявляют о сохранении тенденции.
Lenta.ru: главные новости