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В Финляндии отметили резкий рост венерических заболеваний

В Финляндии отметили резкий рост венерических заболеваний. Об этом сообщает издание Yle.

В Финляндии отметили резкий рост венерических заболеваний
© Lenta.ru

Отмечается, что исследование финской венерологической клиники HUS показало резкий рост заболеваемости гонореей в стране.

«Раньше у нас было 300-500 случаев заражения в год, однако к 2023 году мы перешагнули за 1000», — сообщила доцент клиники Эйя Хилтунен-Бак.

По данным издания, такие цифры являются для Финляндии рекордными. В начале текущего года медики заявляют о сохранении тенденции.

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