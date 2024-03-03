Сомнолог рассказала о причинах храпа

Сомнолог Анастасия Гломадо рассказала о причинах храпа. Комментарий оториноларинголога Сомнологического центра Клиник СамГМУ, эксперта Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» публикует RT.

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По словам эскперта, громкий храп может быть признаком синдрома обструктивного апноэ сна, то есть многократной кратковременной остановки дыхания. Поэтому такую патологию обязательно нужно лечить.

Храп бывает у 5 — 10% детей и примерно у 30% взрослых. Чаще всего это связано с анатомическими особенностями строения глотки и ротоглотки, такими как аденоиды, удлинение нёбного язычка и мягкого нёба, гипертрофические процессы в миндалинах, искривление носовой перегородки. Другие возможные причины — аллергия, воспаление, ожирение, ринит.

«Из-за частых эпизодов удушья со снижением концентрации кислорода в крови у человека появляется сонливость на протяжении всего следующего дня, головные боли», — добавила Анастасия Гломадо.

А еще это грозит повышенным давлением, нарушением сердечного ритма, инфарктом и инсультом. У детей тяжелая форма приводит к гиперактивности, синдрому дефицита внимания или задержке развития.