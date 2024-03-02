Врач: содержащие кислород органы плохо видно при УЗИ

Врач добавила, что биологические эффекты медицинского ультразвука хорошо изучены, и нет доказательств его вреда. Однако существуют ограничения при проведении УЗИ глаз и плода, о которых знают врачи и производители оборудования. "Используемые программы не позволяют нарушить правила проведения этих исследований. Но в остальных случаях количество и время УЗИ в день или год не ограничено", — добавила Носенко.