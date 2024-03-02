Врач объяснила страх онкобольных перед вакцинацией от коронавируса

Среди пациентов с онкологией распространен страх вакцинации от коронавируса, по этой причине они повально отказываются от прививок, рассказала NEWS.ru президент межрегиональной общественной организации «Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровая. По ее словам, они боятся, что прививка негативно отразится на течении основного заболевания и вызовет побочные эффекты. Боровая отметила, что перед вакцинацией нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом.

Мы всегда транслируем, что по поводу вакцинации необходимо в первую очередь консультироваться с лечащим врачом и не ориентироваться на слухи, — сказала эксперт.

Она подчеркнула, что пациенты с онкологическими заболеваниями в первую очередь должны вакцинироваться от коронавируса. Боровая отметила, что это предусмотрено и обновленным национальным календарем профилактических прививок, и клиническими рекомендациями.

Врачи федеральных медицинских учреждений перед началом лечения рекомендуют максимально защитить себя от вирусных инфекций. Во время активной фазы лечения заболевание вирусной инфекцией накладывает отпечаток на качество лечения, —добавила специалист.