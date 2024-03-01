$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

Невролог Евдокимов рассказал, чем опасны препараты от кашля

Бесконтрольный прием лекарств от кашля в период сезонных гриппа и ОРВИ, а также в связи с пандемией коронавируса, может привести к серьезным проблемам с нервной системой у взрослых и детей. Об этом предупредил невролог, врач-остеопат Александр Евдокимов.

Невролог рассказал, чем опасны препараты от кашля
© Ura.ru

«Если доза превышается, особенно в течение нескольких дней, то может наблюдаться различная негативная симптоматика, вплоть до отравления. Кодеин воздействует на центральную нервную систему», — рассказал Евдокимов в беседе с «Пятым каналом». Он отметил, что не стоит нарушать назначенные специалистом сроки приема, так как сиропы или препараты, которые содержат психотропное вещество — кодеин — могут привести к негативной симптоматике.

Если доза превышает норму, в течение нескольких дней, то кодеин начинает воздействовать на центральную нервную систему.

Названы меры профилактики распространенного вирусного заболевания весной

Препараты при превышении доз могут вызвать слабость, сонливость, приступы головной боли, снижение концентрации внимания, галлюцинации и ложные воспоминания. Помимо прочего может возникнуть постепенное привыкание к лекарству.

Болезни и лекарства
Александр Евдокимов