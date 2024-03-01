Невролог рассказал, чем опасны препараты от кашля

«Если доза превышается, особенно в течение нескольких дней, то может наблюдаться различная негативная симптоматика, вплоть до отравления. Кодеин воздействует на центральную нервную систему», — рассказал Евдокимов в беседе с «Пятым каналом». Он отметил, что не стоит нарушать назначенные специалистом сроки приема, так как сиропы или препараты, которые содержат психотропное вещество — кодеин — могут привести к негативной симптоматике.