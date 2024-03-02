Врачи указали на первые сигналы надвигающегося рака кишечника
Такие образования в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) как полипы могут представлять серьезную угрозу для здоровья. Если это так называемые аденоматозные полипы, которые потенциально опасны и могут привести к раку ЖКТ, то их следует как можно быстрее удалить. Для того, чтобы предотвратить риск развития онкологии.
"В толстой кишке чаще всего встречаются аденоматозные и гиперпластические полипы, а также воспалительные полипы и псевдополипы", - пишет "Доктор Питер" со ссылкой на врача Каролину Нилус.
Как правило, полипы в области желудка никак себя не проявляют - их часто обнаруживают при проведении обследования по другим поводам. Но при этом стоит иметь в виду, что хронический гастрит, язвенная болезнь, болезнь Крона, колиты "помогают расти полипам".
Но есть ряд признаков, которые могут указывать на крупный полип.
"Если из-за крупных размеров они перекрывают просвет кишки, могут быть серьезные жалобы", - отметила врач, указав на такие проявления как мучительная тошнота, приступы рвоты, ощущение перерастяжения, переполнения желудка.
Лечение полипов - это предупреждение развития онкологии кишечника, подчеркнул онколог и хирург Иван Карасев в своем Telegram-канале. По его словам, "только 2-5 процентов онкологии возникает без предпосылок", а 95 процентов появляется "на фоне полипов, особенно в ЖКТ".
Специалист также указал на проблему, с которой сталкиваются иные пациенты. Так, после обнаружения полипа, как правило, медики рекомендуют удалить образование. Другое дело, что оно может появиться снова.
"Это говорит о том, что в вашем организме по большому счету ничего не поменялось", - отметил Иван Карасев, добавив, что в этом случае фактор, который содействует развитию воспаления, никуда не ушел.