Врачи указали на первые сигналы надвигающегося рака кишечника

Такие образования в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) как полипы могут представлять серьезную угрозу для здоровья. Если это так называемые аденоматозные полипы, которые потенциально опасны и могут привести к раку ЖКТ, то их следует как можно быстрее удалить. Для того, чтобы предотвратить риск развития онкологии.

© 0Российская Газета

"В толстой кишке чаще всего встречаются аденоматозные и гиперпластические полипы, а также воспалительные полипы и псевдополипы", - пишет "Доктор Питер" со ссылкой на врача Каролину Нилус.

Как правило, полипы в области желудка никак себя не проявляют - их часто обнаруживают при проведении обследования по другим поводам. Но при этом стоит иметь в виду, что хронический гастрит, язвенная болезнь, болезнь Крона, колиты "помогают расти полипам".

Но есть ряд признаков, которые могут указывать на крупный полип.

"Если из-за крупных размеров они перекрывают просвет кишки, могут быть серьезные жалобы", - отметила врач, указав на такие проявления как мучительная тошнота, приступы рвоты, ощущение перерастяжения, переполнения желудка.

Лечение полипов - это предупреждение развития онкологии кишечника, подчеркнул онколог и хирург Иван Карасев в своем Telegram-канале. По его словам, "только 2-5 процентов онкологии возникает без предпосылок", а 95 процентов появляется "на фоне полипов, особенно в ЖКТ".

Специалист также указал на проблему, с которой сталкиваются иные пациенты. Так, после обнаружения полипа, как правило, медики рекомендуют удалить образование. Другое дело, что оно может появиться снова.