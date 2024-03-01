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Заеды (трещинки в уголках губ): почему появляются и как лечить

Ангулярный хейлит, который называют еще заедами на губах, — это мелкие трещинки или язвочки, образующиеся обычно на слизистой оболочке губ и полости рта. Это довольно болезненный вид заболевания, вызывающий ряд неудобств, например, при разговоре, еде или улыбке.

Заеды: почему появляются и как лечить
© Womanhit.ru

Эксперт WomanHit.ru, врач-терапевт Ольга Смирнова с 17-летним стажем работы рассказала, почему появляется эта неприятная болезнь и как ее лечить.

Причины появления заедов

Такие трещины, как правило, вызывают стрептококк или грибок рода Candida, которые постоянно присутствуют в полости рта, но для здорового человека не доставляют неудобств. Однако когда происходит сбой в организме, кроме прочих неприятностей, может появляться и ангулит. Чаще всего он бывает у детей, взрослых, пожилых (особенно у женщин), у людей с брекет-системами и съемными зубными протезами. Причины его появления различны. Их можно условно разделить на внешние и внутренние.

К внешним относятся травмы, когда происходит повреждение слизистой оболочки губ:

  • укусы,
  • неправильное использование зубных щеток,
  • холод,
  • солнечные ожоги могут вызвать ангулярный хейлит,
  • аллергия. Реакцию могут вызвать косметические и пищевые продукты или другие вещества.

Среди внутренних причин это, прежде всего, вирусные инфекции. Одна из самых распространенных — вирус герпеса, который возникает в условиях ослабленного иммунитета.

Заеды могут появиться при заболеваниях ЖКТ, сахарном диабете, а также недостатке витаминов и минералов.

Мнение врача Ольги Смирновой: «Это в первую очередь нехватка витаминов А, Е и группы B, особенно В2. Сюда же можно отнести недостаток железа, цинка и других питательных веществ. Все они могут приводить к сухости и раздражению слизистой оболочки губ».

Кроме того, изменения уровня гормонов в организме могут сказаться на состоянии кожи и слизистой оболочки, включая появление заедов. Одной из причин может быть и стоматит. Усугубляют состояние кожи стресс и усталость.

Симптомы ангулярного хейлита

Ангулит может проявляться различными симптомами. Но вы сразу узнаете его:

  • болезненные ощущения при попытке открыть рот в разговоре, например, или улыбке;
  • в начале заболевания появляется покраснение, окружающая ткань может быть немного опухшей из-за воспаления и раздражения;
  • чувство жжения или покалывания в месте образования заеда;
  • при касании губами или при еде место может быть очень болезненным, особенно если сопровождается неприятным зудом.

Названы меры профилактики распространенного вирусного заболевания весной

Часто заеды начинаются как маленькие язвы или трещины, которые могут увеличиваться в размере и становиться более чувствительными. Через некоторое время на поверхности заеда образовывается корка из-за выделения лимфы или крови, после чего происходит шелушение.

Чем лечить ангулярный хейлит в домашних условиях

1. Устранить раздражающие факторы: перестаньте пользоваться косметикой, которая провоцирует заболевание, или поменяйте неудачный протез.

2. Может помочь санация полости рта, так как кариес — это источник патогенов. Тщательно чистите зубы, ведь удаление зубного налета помогает избежать размножения бактерий.

3. Несколько раз в день полоскайте рот хлоргесидином, разведенным 1 к 3 с водой.

4. Для обработки воспаленных участков подойдет и настойка календулы — смазывайте воспаленные места два-три раза в день. Ее можно заменить облепиховым маслом или кремом с пантенолом.

5. Не допускайте сухости губ, увлажняйте их гигиенической помадой, иначе без рецидивов не обойтись.

Народные средства:

— Сделайте мазь из одной 1 ч. ложки меда и нескольких капель рыбьего жира.

— Мед смешать с оливковым маслом и соком алоэ в пропорции 1:1.

— Масло чайного дерева, которое обладает антисептическими свойствами.

— Противовоспалительные свойства имеет сода. Смешайте ее с водой до получения пастообразной массы и нанесите на заеды.

На время лечения сократите употребление кислого, сладкого, соленого, острого, а также молочных продуктов, горячей пищи и алкоголя.

Когда стоит обратиться к врачу

При правильном и своевременном лечении от ангулита можно избавиться за небольшой период времени, в среднем 6—7 дней. Но в некоторых случаях лучше обратиться к специалисту. Если вам кажется, что заеды не такая уж серьезная проблема, вы ошибаетесь. Ангулярный хейлит может быть симптомом серьезных заболеваний, таких как сифилис и туберкулез.

«Если у вас частые рецидивы, которые достаточно болезненно протекают, если поражены большие участки кожи, которые долго не заживают, обязательно обратитесь к врачу: терапевту, педиатру, дерматологу, стоматологу, эндокринологу, иммунологу, инфекционисту. Специалист выпишет препараты для лечения, в некоторых случаях даже антибиотики», — рассказывает эксперт.

Чтобы исключить серьезные заболевания, Ольга советует сдать:

  • клинический анализ крови,
  • анализы на микрофлору, в случае присутствия стрептококков или грибов — соскоб с поверхности заед,
  • анализ крови на ВИЧ-инфекцию,
  • серологические реакции на сифилис.

Врач эксперт:

Врач-терапевт Ольга Смирнова, стаж работы 17 лет

Образование: Сибирский государственный медицинский университет, «Лечебное дело» (2004),

Сибирский государственный медицинский университет, «Терапия» (2008),

Курсы повышения квалификации:

«Врач функциональной диагностики» (2009)

«Врач общей врачебной практики» (2011)

«Терапия» (2014)

Болезни и лекарства
Ольга Смирнова