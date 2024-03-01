Заеды: почему появляются и как лечить

Ангулярный хейлит, который называют еще заедами на губах, — это мелкие трещинки или язвочки, образующиеся обычно на слизистой оболочке губ и полости рта. Это довольно болезненный вид заболевания, вызывающий ряд неудобств, например, при разговоре, еде или улыбке.

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Эксперт WomanHit.ru, врач-терапевт Ольга Смирнова с 17-летним стажем работы рассказала, почему появляется эта неприятная болезнь и как ее лечить.

Причины появления заедов

Такие трещины, как правило, вызывают стрептококк или грибок рода Candida, которые постоянно присутствуют в полости рта, но для здорового человека не доставляют неудобств. Однако когда происходит сбой в организме, кроме прочих неприятностей, может появляться и ангулит. Чаще всего он бывает у детей, взрослых, пожилых (особенно у женщин), у людей с брекет-системами и съемными зубными протезами. Причины его появления различны. Их можно условно разделить на внешние и внутренние.

К внешним относятся травмы, когда происходит повреждение слизистой оболочки губ:

укусы,

неправильное использование зубных щеток,

холод,

солнечные ожоги могут вызвать ангулярный хейлит,

аллергия. Реакцию могут вызвать косметические и пищевые продукты или другие вещества.

Среди внутренних причин это, прежде всего, вирусные инфекции. Одна из самых распространенных — вирус герпеса, который возникает в условиях ослабленного иммунитета.

Заеды могут появиться при заболеваниях ЖКТ, сахарном диабете, а также недостатке витаминов и минералов.

Мнение врача Ольги Смирновой: «Это в первую очередь нехватка витаминов А, Е и группы B, особенно В2. Сюда же можно отнести недостаток железа, цинка и других питательных веществ. Все они могут приводить к сухости и раздражению слизистой оболочки губ».

Кроме того, изменения уровня гормонов в организме могут сказаться на состоянии кожи и слизистой оболочки, включая появление заедов. Одной из причин может быть и стоматит. Усугубляют состояние кожи стресс и усталость.

Симптомы ангулярного хейлита

Ангулит может проявляться различными симптомами. Но вы сразу узнаете его:

болезненные ощущения при попытке открыть рот в разговоре, например, или улыбке;

в начале заболевания появляется покраснение, окружающая ткань может быть немного опухшей из-за воспаления и раздражения;

чувство жжения или покалывания в месте образования заеда;

при касании губами или при еде место может быть очень болезненным, особенно если сопровождается неприятным зудом.

Часто заеды начинаются как маленькие язвы или трещины, которые могут увеличиваться в размере и становиться более чувствительными. Через некоторое время на поверхности заеда образовывается корка из-за выделения лимфы или крови, после чего происходит шелушение.

Чем лечить ангулярный хейлит в домашних условиях

1. Устранить раздражающие факторы: перестаньте пользоваться косметикой, которая провоцирует заболевание, или поменяйте неудачный протез.

2. Может помочь санация полости рта, так как кариес — это источник патогенов. Тщательно чистите зубы, ведь удаление зубного налета помогает избежать размножения бактерий.

3. Несколько раз в день полоскайте рот хлоргесидином, разведенным 1 к 3 с водой.

4. Для обработки воспаленных участков подойдет и настойка календулы — смазывайте воспаленные места два-три раза в день. Ее можно заменить облепиховым маслом или кремом с пантенолом.

5. Не допускайте сухости губ, увлажняйте их гигиенической помадой, иначе без рецидивов не обойтись.

Народные средства:

— Сделайте мазь из одной 1 ч. ложки меда и нескольких капель рыбьего жира.

— Мед смешать с оливковым маслом и соком алоэ в пропорции 1:1.

— Масло чайного дерева, которое обладает антисептическими свойствами.

— Противовоспалительные свойства имеет сода. Смешайте ее с водой до получения пастообразной массы и нанесите на заеды.

На время лечения сократите употребление кислого, сладкого, соленого, острого, а также молочных продуктов, горячей пищи и алкоголя.

Когда стоит обратиться к врачу

При правильном и своевременном лечении от ангулита можно избавиться за небольшой период времени, в среднем 6—7 дней. Но в некоторых случаях лучше обратиться к специалисту. Если вам кажется, что заеды не такая уж серьезная проблема, вы ошибаетесь. Ангулярный хейлит может быть симптомом серьезных заболеваний, таких как сифилис и туберкулез.

«Если у вас частые рецидивы, которые достаточно болезненно протекают, если поражены большие участки кожи, которые долго не заживают, обязательно обратитесь к врачу: терапевту, педиатру, дерматологу, стоматологу, эндокринологу, иммунологу, инфекционисту. Специалист выпишет препараты для лечения, в некоторых случаях даже антибиотики», — рассказывает эксперт.

Чтобы исключить серьезные заболевания, Ольга советует сдать:

клинический анализ крови,

анализы на микрофлору, в случае присутствия стрептококков или грибов — соскоб с поверхности заед,

анализ крови на ВИЧ-инфекцию,

серологические реакции на сифилис.

Врач эксперт:

Врач-терапевт Ольга Смирнова, стаж работы 17 лет

Образование: Сибирский государственный медицинский университет, «Лечебное дело» (2004),

Сибирский государственный медицинский университет, «Терапия» (2008),

Курсы повышения квалификации:

«Врач функциональной диагностики» (2009)

«Врач общей врачебной практики» (2011)