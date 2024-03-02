Врач : одышка в покое может потребовать госпитализации

При появлении одышки (ощущения нехватки воздуха) следует обратиться к врачу: она может быть признаком опасной для жизни аневризмы, болезней сердца или легких. Об этом врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Александр Пурясев рассказал в программе "Доктор 24".

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"При аневризме сосудистая стенка истончается и набухает. Такое состояние опасно для жизни, потому что сосуд может лопнуть в любой момент, спровоцировать кровоизлияние в мозг, что приведет к летальному исходу", — предупредил Пурясев.

Аневризму можно выявить с помощью МРТ головного мозга, добавил врач. Причиной одышки могут быть легочные заболевания, включая бронхиальную астму или пневмонию. Одышка после незначительной физической нагрузки может указывать на артериальную гипертонию.