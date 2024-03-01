Эндометриоз: шесть фактов, которые должна знать женщина

Боль при месячных — обычное, совершенно нормальное явление. Но если она сильная, мешает вам выполнять повседневные дела или заставляет весь день лежать в постели — это ненормально.

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«Болезненные месячные, или дисменорея, могут быть вызваны различными заболеваниями. Одно из них — эндометриоз, его часто понимают неправильно», — рассказывает гинеколог Ольга Баранова WomanHit.

Что такое эндометриоз

Эндометриоз — это хроническое заболевание, которым страдают около 10% женщин и девушек (да, и девочек тоже) во всем мире. Боль, связанная с этим заболеванием, для некоторых может быть изнурительной. Она может повлиять на месячные, сексуальную жизнь, работу тазового дна, психическое здоровье и многое другое.

«Эндометриоз часто называют „пропущенной болезнью“, потому что многие люди получают несколько диагнозов, прежде чем им ставят этот. И даже при наличии диагноза бывает трудно понять, что происходит на самом деле — из-за недостаточной осведомленности об этом заболевании по сравнению с другими гинекологическими проблемами», — говорит Ольга.

Эндометриоз — это не заболевание эндометрия

Эта ткань, похожая на эндометрий, растет за пределами матки, чаще всего на брюшине таза (мембране, покрывающей внутреннюю поверхность живота), но может также проявляться в виде эндометриомы или наполненных кровью кист, которые обычно обнаруживаются в яичниках.

«Чаще всего эндометриоз растет вокруг матки и яичников. Но иногда его можно обнаружить в толстой кишке, мочевом пузыре, а в редких случаях его обнаруживают в легком», — предупреждает врач. Случаи эндометриоза также были обнаружены в печени, аппендиксе, диафрагме и мозге.

Не стоит паниковать: случаи заболевания вне брюшной полости крайне редки.

«Тем не менее, это хорошее напоминание о том, насколько агрессивным может быть это заболевание и почему к нему следует относиться серьезно, независимо от того, где оно обитает в организме», — говорит Ольга.

Для диагностики эндометриоза необходимо хирургическое вмешательство

По словам Ольги Барановой, УЗИ и МРТ иногда могут показать эндометриоз, но окончательный диагноз ставится с помощью операции. Чаще всего хирурги используют процедуру под названием лапароскопия, чтобы увидеть любые признаки. Если это так, хирурги возьмут биопсию (небольшой образец ткани), чтобы отправить его в лабораторию для подтверждения диагноза.

«Небольшой совет: если вы решились на операцию по диагностике или удалению эндометриоза, попросите у врача фотографии внутренних органов. Возможно, вам покажется странным видеть изображения матки, яичников и брюшной полости, но наличие снимков может помочь в будущем, особенно если вы смените врача или захотите получить второе мнение. Эндометриоз может рецидивировать даже при хирургическом удалении, поэтому запись истории болезни может пригодиться, если в будущем вам понадобится еще одна операция», — объясняет Ольга.

Ваша «стадия» эндометриоза не всегда коррелирует с уровнем боли

Людям, у которых эндометриоз был диагностирован с помощью лапароскопии, может быть присвоена стадия от одной до четырех, которая указывает на степень и тяжесть заболевания, обнаруженного в организме во время операции.

Первая стадия включает в себя несколько небольших участков разрастания ткани и может прогрессировать до четвертой, тяжелой, при которой заболевание обычно широко распространено и вызывает образование рубцов. Но эти стадии не всегда соотносятся с количеством боли, которую человек может испытывать из-за заболевания.

«Поэтому не бойтесь, что вы придумываете себе боль, если вам поставили диагноз „первая стадия“ и вы не в состоянии выполнять повседневные задачи, и не переживайте, если вам поставили диагноз „четвертая стадия“, а вы ничего не почувствовали», — предупреждает врач.

Эндометриоз связан с другими заболеваниями

Боль при эндометриозе — это достаточно неприятно, но иногда наряду с ней возникают и другие заболевания.

Ольга:

«У некоторых женщин это может быть синдром поликистозных яичников, синдром тазовых застойных явлений или аденомиоз, что пополняет список невероятно болезненных состояний, которые трудно поддаются лечению».

Диагноз «эндометриоз» не означает, что вы бесплодны

Многие женщины с этим диагнозом могут зачать и выносить здорового ребенка. Однако если у вас возникли проблемы с зачатием, поговорите с врачом о различных вариантах помощи в этом процессе.

«И если вы не хотите зачать ребенка, но кто-то говорит, что беременность уменьшит или вылечит ваш эндометриоз, — бегите», — настаивает Ольга.

В настоящее время не существует лекарства от эндометриоза

«Это неприятное заболевание, и его лечение может занять некоторое время. Медикаментозного лекарства от эндометриоза не существует, увы», — говорит Ольга.

Но вы можете найти облегчение благодаря хирургическому иссечению заболевания, подавлению гормонального фона, натуропатическим средствам, изменению рациона питания или сочетанию этих методов.