После пандемии COVID-19 девушки стали на 60% чаще принимать антидепрессанты

Ученые из Мичиганского университета обнаружили, что после пандемии COVID-19 девушкам-подросткам и молодым женщинам до 25 лет стали на 64% чаще назначать антидепрессанты. Результаты исследования опубликованы в журнале American Academy of Pediatrics (AAP).

В ходе исследования ученые проанализировали информацию из национальной базы данных США об отпуске аптеками лекарственных препаратов от депрессии в период пандемии COVID-19 и через год после ее начала. Они обнаружили, что по завершении марта 2020 года этот показатель увеличился на 130% среди подростков женского пола в возрасте 12-17 лет и на 60% среди молодых женщин 18-25 лет.

При этом частота приема антидепрессантов молодыми мужчинами в период после окончания марта 2020 года мало изменилась, а среди подростков мужского пола — снизилась.