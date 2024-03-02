От усталости до потливости: гематолог назвала яркие симптомы рака крови

Лейкозы, лимфомы, миелодиспластические синдромы, миелопролиферативные заболевания, миелома — это все разновидности опухолей кроветворной и лимфатической систем (злокачественных гематологических заболеваний), которые люди обычно называют рак крови. Подробнее о симптомах, причинах возникновения и лечении этого страшного недуга, «Вечерней Москве» рассказала врач-гематолог клиники Фомина Юлия Дубинина.

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Симптомы

По ее словам, несмотря на многообразие гематологических опухолей (только лимфом насчитывается около 70 разновидностей), они могут иметь общую симптоматику — так называемые В-симптомы. Среди них:

необъяснимое и неконтролируемое снижение веса от исходной массы тела в течение шести месяцев на 10 процентов и более;

необъяснимая лихорадка с повышением температуры тела до 38 градусов и выше без признаков инфекции;

профузная (обильная) ночная потливость, которая заставляет просыпаться, менять одежду и постельное белье.

слабость;

усталость;

неконтролируемый зуд;

частые инфекционные заболевания;повышенная кровоточивость и синячковость. Заболевание также может проявляться симптомами интоксикации:

— У некоторых пациентов заболевание может дебютировать с тромбозов глубоких вен или легочных артерий, проявляться увеличением лимфатических узлов и их ростом. Также симптоматика может быть связана с пораженными органом или увеличением его в размерах, — отметила Дубинина. — Однако В-симптоматика и другие симптомы могут отсутствовать, а диагноз можно предположить по клиническому анализу крови. Таким образом, диагностика некоторых заболеваний может быть случайной.

Причины возникновения

Причины развития гематологических опухолей не до конца изучены, подчеркнула врач. Но предполагается, что роль играют:

спонтанные и врожденные генетические нарушения (например, синдром Дауна);воздействие радиационных факторов;некоторые химические вещества;химиотерапия и лучевая терапия в анамнезе;работа на вредных производствах;курение;вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и Т-лимфотропный вирус.

— К группам риска, кроме вышеуказанных факторов, можно добавить еще возраст, так как вероятность заболевания определенными гематологическими новообразованиями, например, миелодиспластическим синдромом или множественной миеломой, растет с возрастом, — уточнила гематолог.

Лечение

Методы лечения гематологических опухолей крайне разнообразны, сообщила специалист. При этом в некоторых ситуациях пациенту может быть предложена наблюдательная тактика и регулярные обследования:

— Это не говорит о том, что нет возможностей терапии в конкретном случае. Наоборот, это свидетельствует о том, что в настоящее время заболевание у данного пациента в такой фазе, что лечить его активно не нужно. Это не принесет пользы пациенту.

Хирургия в лечении гематологических заболеваний играет только вспомогательную роль: взятие материала опухоли для исследования и установления диагноза, подчеркнула врач. В случае, если лечение все-таки показано, в зависимости от заболевания и/или стадии могут быть предложены локальные и системные методы лечения:

К локальным относятся лучевая терапия, PUVA-облучение и другие.Системное лечение представлено химиотерапией, иммуносупрессивной, таргетной терапией, моноклональными антителами, иммунотерапией и ее разновидностями (ингибиторы контрольных точек, CAR-T (химерные рецепторы антигена) и другими высокотехнологичными методы, например, клеточной терапией (трансплантация костного мозга или периферических гемопоэтических стволовых клеток).

— Выбор лечения зависит от типа опухоли, а также может зависеть от стадии заболевания, общего состояния пациента и его сопутствующей патологии. Некоторые методы лечения злокачественных гематологических заболеваний могут казаться «средневековыми». Например, при истинной полицитемии на первом этапе лечения проводятся гемоэксфузии, по-другому, кровопускания. А пациентам с миелодиспластическим синдромом могут быть предложены, наоборот, переливания крови, — объяснила гематолог.