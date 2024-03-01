Врач Ли перечислила неочевидные причины появления шума в ушах

Врач-удиолог из Соединенных Штатов Америки Сабрина Ли перечислила самые неочевидные причины возникновения шума в ушах. Об этом эксперт сообщила в рамках интервью изданию Live Science.

Медик отметила, что к самым частым факторам появления шума в ушной раковине относятся изменения в мозге, износ волосковых клеток, а также влияние громких звуков, закупорка проходов и даже специфическое заболевание Меньера. При этом наиболее частотной причиной выступает неадаптивная пластичность мозга, который стремится компенсировать потерю слуха.

Необычной причиной шума, по словам Сабрины Ли, является болезнь Меньера. Для нее характерно увеличения количества жидкости, которая расположена в мембране внутреннего уха, следует из материала.

Для того чтобы сохранить слух после 50 лет, важно понимать причины, которые могут его снизить. Возрастное снижение слуха называется пресбиакузис — сложное расстройство, характеризующееся симметричной прогрессирующей потерей слуха на протяжении многих лет.

Как не потерять слух и сохранить его острым, рассказала «Вечерней Москве» отоларинголог Светлана Марнова.