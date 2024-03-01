Стало известно, сколько лет жизни отнимает курение

По его мнению, в среднем курильщик теряет не менее десяти лет своей жизни. К примеру, одно из исследований показало, что люди, курившие с 40 до 80 лет, потеряли в среднем от двенадцати до тринадцати лет жизни по сравнению с некурящими. Заболевания, спровоцированные курением, сокращают жизнь, а также снижают ее качество, продолжил эксперт.