В какое время нужно завтракать людям с диабетом 2-го типа

Время приёма завтрака влияет на контроль уровня сахара в крови. Тара Бруни, специалист-диетолог по диабету из Фонда Национальной службы здравоохранения Сент-Томаса, назвала лучшее время для первого приёма пищи для людей с диабетом.

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По её словам, лучше всего завтракать в течение двух часов после пробуждения, но не позднее 10 часов утра. Приём пищи в этом промежутке положительно сказывается на уровне сахара в крови в течение всего дня.

Также Тара Бруни определила лучшие и худшие завтраки для диабетиков. Идеальным вариантом является комбинация белков и углеводов с высоким содержанием клетчатки. Это могут быть каша с орехами или семенами, греческий йогурт с ягодами и семенами чиа, цельнозерновой тост с авокадо и яйцами.