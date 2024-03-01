Россиянам ответили, есть ли антибиотики в мясе

Наличие антибиотиков в мясе – это миф, так как производители обязаны подождать некоторое время после лечения животного и только потом отправлять его на убой. Об этом заявила доктор технических наук Оксана Кузнецова.

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«При соблюдении всех сроков антибиотики в мясе отсутствуют либо находятся в сверхнизких дозах, не влияющих на здоровье потребителя», – отметила эксперт.

За содержанием остаточного количества антибиотиков в продуктах следят Россельхознадзор и Роспотребнадзор. Также сами производители должны исследовать сырье на остаточное количество препаратов.