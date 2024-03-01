Россиянам ответили, есть ли антибиотики в мясе
Наличие антибиотиков в мясе – это миф, так как производители обязаны подождать некоторое время после лечения животного и только потом отправлять его на убой. Об этом заявила доктор технических наук Оксана Кузнецова.
«При соблюдении всех сроков антибиотики в мясе отсутствуют либо находятся в сверхнизких дозах, не влияющих на здоровье потребителя», – отметила эксперт.
За содержанием остаточного количества антибиотиков в продуктах следят Россельхознадзор и Роспотребнадзор. Также сами производители должны исследовать сырье на остаточное количество препаратов.
Если потребитель не уверен в качестве мясной продукции, он может обратиться в любую аккредитованную лабораторию. Однако цена исследования высока, а вероятность обнаружения антибиотика довольно низкая, предупредила Оксана Кузнецова в разговоре с «Газетой.ru».