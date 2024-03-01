Названы абсолютные противопоказания к прививкам

Если на месте укола возникло красное пятно диаметром больше 8 см, то вакцину ставить нельзя. Любые тяжёлые генерализованные аллергические реакции — это противопоказание к ревакцинации. Врач-терапевт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева рассказала «Секрету фирмы», в каких ещё случаях не стоит делать прививку.

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Противопоказания к прививкам

Есть три абсолютных противопоказания к применению вакцины:

тяжёлые аллергические и неврологические реакции, ранее возникавшие при введении одной и той же вакцины: повышение температуры тела выше 40 градусов, тяжёлые генерализованные аллергические реакции, покраснение более 8 см в диаметре в месте введения вакцины;

осложнения при введении предыдущей дозы этой же вакцины: анафилактический шок и судороги на фоне нормальной температуры тела;

иммунодефицитные состояния.

Можно ли прививать при ОРВИ

ОРВИ или кишечная инфекция не являются противопоказанием к вакцинации. Сделать прививку можно сразу после нормализации температуры.

Но после переливания крови и введения иммуноглобулинов вакцинация откладывается на 3 месяца.