Названы абсолютные противопоказания к прививкам. Их всего три
Если на месте укола возникло красное пятно диаметром больше 8 см, то вакцину ставить нельзя. Любые тяжёлые генерализованные аллергические реакции — это противопоказание к ревакцинации. Врач-терапевт, консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Полина Васильева рассказала «Секрету фирмы», в каких ещё случаях не стоит делать прививку.
Противопоказания к прививкам
Есть три абсолютных противопоказания к применению вакцины:
- тяжёлые аллергические и неврологические реакции, ранее возникавшие при введении одной и той же вакцины: повышение температуры тела выше 40 градусов, тяжёлые генерализованные аллергические реакции, покраснение более 8 см в диаметре в месте введения вакцины;
- осложнения при введении предыдущей дозы этой же вакцины: анафилактический шок и судороги на фоне нормальной температуры тела;
- иммунодефицитные состояния.
Можно ли прививать при ОРВИ
ОРВИ или кишечная инфекция не являются противопоказанием к вакцинации. Сделать прививку можно сразу после нормализации температуры.
Но после переливания крови и введения иммуноглобулинов вакцинация откладывается на 3 месяца.
При хронических заболеваниях в большинстве случаев вакцинация не только не противопоказана, а наоборот, рекомендована. Если человек страдает сахарным диабетом, патологиями лёгких, сердечно-сосудистой системы, то риск тяжёлого течения болезни и развития осложнений повышается. Вакцина помогает этого избежать.