Врач рассказала о методах лечения апноэ, которым страдает Байден

Апноэ, которым болен президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, приводит к снижению когнитивных способностей, в частности нарушению памяти, уменьшению концентрации внимания и сонливости. Однако у заболевания есть лечение: пожизненная терапия, при которой необходимо спать в специальной маске, подающей воздух под давлением, рассказала врач-сомнолог.

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Обструктивное апноэ характеризуется резким падением насыщения крови кислородом. Ночью организм страдает от гипоксии, поэтому происходят различные изменения в головном мозге, ведущие к проблемам, от чего когнитивные способности существенно снижаются, отметила медик.

Сомнолог подчеркнула, что апноэ опасно в любом возрасте, поскольку, когда происходит остановка дыхания, снижается уровень насыщения крови кислородом или поднимается артериальное давление, что увеличивает риски развития инфарктов и инсультов в ночное время. Заболевание может приводить к проблемам, когда содержимое желудка может попадать в пищевод.

По словам врача, для лечения апноэ применяется СИПАП-терапия — устройство, помогающее дышать во сне. Человек надевает маску и получает воздух под давлением, которое искусственно раскрывает дыхательные пути и не дает дыханию остановиться.

Медик рассказала, что если грамотно лечиться, то можно предотвратить ухудшение состояния пациента и сократить риски осложнений. Однако такая терапия зачастую является пожизненной, передает РИА Новости.

Американский лидер недавно прошел очередную диспансеризацию, в результате которой у него был обнаружен ряд заболеваний. В их числе спинной артрит, гиперлипидемия, а также гастроэзофагеальный рефлюкс. Однако его терапевт заверил, что причин для опасений нет, президент США полностью дееспособен.