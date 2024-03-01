Россиян предупредили об опасном цвете краски для тату

Вокруг татуировок ходит много споров — от их эстетической привлекательности до безопасности для здоровья. Врачи обычно высказывают опасения по поводу рисунков, которые покрывают большую площадь — из-за рисков развития кожных заболеваний. Но оказывается, на это влияет не только размер, но и цвет тату, рассказала врач-дерматолог, д. м. н. Юлия Галлямова.

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Какой цвет татуировки самый вредный

По словам Галлямовой, даже небольшие татуировки могут привести к осложнениям, особенно если в них присутствует красный пигмент. Он может вызывать фотодерматит, объяснила врач. Под воздействием солнца красный рисунок может воспалиться.

Ещё одно последствие — гранулёматозная реакция. Если организм будет пытаться избавиться от пигмента, на месте его введения могут возникнуть гранулёмы. Внешне такая татуировка будет выглядеть неровной, отметила врач в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Она добавила, что, если татуировка занимает большую площадь или в ней использовано много цветов, есть риск токсической реакции вплоть до некроза, вторичной инфекции и т. д.

Кому нельзя делать тату

Татуировка — важный шаг. Потому что сделать её, в принципе, несложно, а вот избавиться от рисунка потом — дорого и больно. Так что перед походом к тату-мастеру стоит тщательно взвесить всё, включая возможную реакцию близких и работодателя.

Особенно хорошо стоит подумать тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем. При некоторых заболеваниях татуировки категорически противопоказаны, предупреждает косметолог Анастасия Курская.