Неровные края и волосы: какие родинки должны вызвать опасения
Дерматолог Зара Ажигова рассказала, в каких случаях родинки нужно обязательно показывать врачу. Своевременная диагностика поможет вовремя обнаружить рак кожи.
В первую очередь доктор советует обращать внимание на неровные края, неоднородность цвета и размер. Опасным может быть и большое количество пигментных образований.
- Чем больше родинок, тем выше риск развития онкологии. Таким людям следует регулярно посещать дерматолога, который осматривает все кожные покровы, включая слизистую во рту, - приводит слова эксперта rosbalt.ru.
Также врач советует обратить внимание на родинку, которая начала быстро расти или менять цвет.