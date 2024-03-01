Неровные края и волосы: какие родинки должны вызвать опасения

Дерматолог Зара Ажигова рассказала, в каких случаях родинки нужно обязательно показывать врачу. Своевременная диагностика поможет вовремя обнаружить рак кожи.

В первую очередь доктор советует обращать внимание на неровные края, неоднородность цвета и размер. Опасным может быть и большое количество пигментных образований.