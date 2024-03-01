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Неровные края и волосы: какие родинки должны вызвать опасения

Дерматолог Зара Ажигова рассказала, в каких случаях родинки нужно обязательно показывать врачу. Своевременная диагностика поможет вовремя обнаружить рак кожи.

Неровные края и волосы: какие родинки должны вызвать опасения
© СОВА

В первую очередь доктор советует обращать внимание на неровные края, неоднородность цвета и размер. Опасным может быть и большое количество пигментных образований.

- Чем больше родинок, тем выше риск развития онкологии. Таким людям следует регулярно посещать дерматолога, который осматривает все кожные покровы, включая слизистую во рту, - приводит слова эксперта rosbalt.ru.

Также врач советует обратить внимание на родинку, которая начала быстро расти или менять цвет.

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