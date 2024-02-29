Профессор предупредил об опасности самолечения при ОРВИ

Доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров напомнил об опасности самолечения при ОРВИ.

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В пресс-центре издательского дома «Аргументы и Факты» эксперт также отметил, что COVID-19 незначительно повлиял на отношение людей к вирусам, и большая часть из них не стали чаще посещать врачей при симптомах гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний.

По словам Никифорова, среди мер лечения и предотвращения простудных заболеваний по-прежнему актуальны вакцинация и профилактика противовирусными и иммуномодулирующими препаратами.

К группе риска эксперт отнёс беременных женщин, детей младше шести лет, пациентов с хроническими заболеваниями и с избыточной массой тела, а также пожилых людей старше 65 лет. Как считает Никифоров, им необходимо уделять особое внимание своему здоровью.