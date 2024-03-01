Минздрав: россиянам с ревматизмом положены бесплатные лекарства без инвалидности

Россияне, страдающие ревматизмом и ревматоидным артритом, системной красной волчанкой, болезнью Бехтерева, вправе получать бесплатные лекарства вне зависимости от статуса инвалида. Такие разъяснения приводятся в письме Министерства здравоохранения 29 февраля.

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Речь идет о лекарственных препаратах, включенных в стандарты лечения (клинические рекомендации) по соответствующему заболеванию и в перечень жизненно необходимых и важнейших. Указанный список Правительство утвердило в 1994 году, а спустя два года Всемирная организация здравоохранения признала необходимость использовать для классификации лекарств Анатомо-терапевтическо-химическую классификацию (АТХ).

Поэтому приведенный в постановлении № 890 перечень Минздрав рекомендует рассматривать в следующей редакции:

глюкокортикоиды, противоопухолевые средства и иммуномодуляторы, препараты коллоидного золота, нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты, антибактериальные препараты системного действия, антигистаминные препараты, сердечные гликозиды, вазодилататоры для лечения заболеваний сердца и диуретики, блокаторы кальциевых каналов.