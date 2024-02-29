Электронные сигареты удваивают риск головной боли в детском возрасте

Исследование, опубликованное в издании Neurology, выявило, что у детей и подростков, страдающих от частых головных болей, часто наблюдаются определенные образы жизни, включая непостоянное питание и курение электронных сигарет. Анализ данных около пяти миллионов детей в возрасте от пяти до семнадцати лет показал, что около 6% из них испытывают головные боли более одного раза в неделю, пишет Центральная Служба Новостей.

Ключевым открытием стало то, что дети, регулярно участвующие в семейных приемах пищи, на 8% реже страдают от частых головных болей, что подчеркивает значение регулярного питания и семейной поддержки. Кроме того, использование электронных сигарет среди подростков 12-17 лет удваивает вероятность частых головных болей, вызывая опасения относительно их влияния на здоровье молодежи.

Нахождение тревожных расстройств или депрессии также в два раза увеличивает шансы на частые головные боли, указывая на взаимосвязь между психическим и физическим здоровьем. В то время как сон, время перед экраном и употребление психоактивных веществ не показали прямой связи с головными болями, исследование подчеркивает необходимость дополнительных исследований для понимания причин головной боли среди молодежи.