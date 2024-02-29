Россиянам рассказали о редкой болезни у тех, кто любит поспать днем

Кто откажется вздремнуть после плотного обеда? Нормально, если такое желание посещает вас время от времени. А вот постоянная сонливость может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Одна из них — нарколепсия. Что это за болезнь и как её лечить, рассказала врач-невролог клиники академика Ройтберга Галина Чудинская.

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Симптомы нарколепсии

Нарколепсия — это хроническое неврологическое расстройство, которое встречается довольно редко, сказала Чудинская в беседе с РИАМО. От этой болезни страдает примерно один человек из 2000–3000.

Для нарколепсии характерны:

необъяснимая потребность в регулярном сне днём,

неожиданные приступы сна, когда человек внезапно застывает и засыпает в любом месте,

катаплексия — внезапная потеря мышечного тонуса,

паралич при засыпании,

галлюцинации при засыпании или пробуждении.

Причины нарколепсии

Учёные до конца не знают, почему возникает нарколепсия. Частично это связано с генетикой — часто нарколепсией страдают члены одной семьи.

Также есть исследования, в которых прослеживается связь между нарколепсией и определёнными инфекциями или воздействием стресса на иммунную систему, добавила Чудинская.

Как лечат нарколепсию

Лечение нарколепсии комбинированное. Во-первых, пациенту назначают лекарства для контроля дневной сонливости и антидепрессанты — для уменьшения приступов катаплексии.

Также важно менять образ жизни. Пациентам с нарколепсией рекомендуют составлять регулярное расписание сна, заниматься спортом. Важно получать и психологическую поддержку, добавила врач.

Какие болезни не дают высыпаться

Чтобы оставаться бодрым и здоровым, врачи рекомендуют спать около 8 часов в сутки. Но бывает, что даже соблюдая режим сна и бодрствования, человек чувствует себя разбитым.

Если способ дольше спать не помогает, возможно, причина разбитого состояния — болезнь. Невролог Антон Тихоновский ранее рассказывал, какие заболевания заставляют человека постоянно чувствовать себя невыспавшимся: