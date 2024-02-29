Стоматолог может выявить тяжелое заболевание поджелудочной железы

Неприятный запах ацетона изо рта может быть признаком нарушения работы поджелудочной железы и диабета. Дело в том, что токсины выводится из тканей током крови, в том числе через легкие. Нарушение восприятия вкуса может быть связано с чрезмерным выделением выводимых дыханием токсинов. Кроме того, человек с диабетом рискует получить ложноположительный результат теста на алкоголь при проверке ДПС. Рекомендуется иметь при себе справку о наличии диабета.