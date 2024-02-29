Гинеколог предупредила об опасности поздней менопаузы

По словам врача, телеведущей Елены Малышевой, в климакс у женщины начинается в среднем в 50 лет. Он вызван процессом старения женской репродуктивной системы. Об этом она рассказала в эфире программы «Жить здорово!».

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Начинается менопауза с нарушения менструального цикла, рассказала приглашенный эксперт врач-гинеколог Антонина Сметкина.

Если у женщины после 55 лет еще есть менструация, это говорит о повышенном риске развития рака.

«Проведенные исследования показали, что менструация, которая продолжалась после 50-летия, может почти в 1,5 раза повысить риск развития рака молочных желез, рака эндометрия или рака матки», - уточнила Сметкина.