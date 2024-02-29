Что провоцирует тромбоз и атеросклероз

Первым вредным фактором, который провоцирует образование тромбов, сужение артерий и формирование атеросклеротических бляшек, является курение. Об этом предупредила врач функциональной диагностики Гульшат Латыпова.

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По ее словам, атеросклероз может также появиться на фоне артериальной гипертензии, сахарного диабета, высокого уровня холестерина, ожирения и при наличии семейного анамнеза этого хронического заболевания. Кроме того, тромбы образуются в период беременности и при обезвоживании. Еще одна возможная причина тромбоза — прием гормональных препаратов, включая оральные контрацептивы, передает News.ru.

Варикозное расширение вен и беременность повышают риск образования тромбов. Об этом сообщил врач общей практики Владимир Иванов.

По его словам, образование сгустков венозной крови приводит к сужению просвета сосудов и ухудшает кровообращение. Это характерно для женщин в течение 40 дней до и после родов, а также для больных варикозом.