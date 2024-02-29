Готов новый двухкомпонентный "Спутник V"

Минздрав России зарегистрировал двухкомпонентную противоковидную вакцину "Спутник V" с обновленным составом. Это значит, что люди из групп риска смогут защититься от коронавируса, выбрав одну из нескольких российских вакцин.

"Обновленный "Спутник V" получил регистрацию, внесены соответствующие изменения в инструкцию", - прокомментировал решение минздрава директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Ученый не сомневается, что препарат будет востребован. По его словам, коронавирус продолжает мутировать, и циркулирующие сейчас штаммы стали заразнее любого другого возбудителя респираторных инфекций, включая корь.

По рекомендациям минздрава сейчас действует такой порядок вакцинации: государство обеспечивает прививку людям из групп риска (пациенты старшего возраста, люди с хроническими заболеваниями, которым угрожает тяжелое течение COVID-19). Остальные прививаются по собственному желанию.

Сейчас больных COVID-19 немного, но надо быть готовыми к возможному изменению ситуации

Выбор есть: сейчас в России разрешены к применению несколько вакцин. Однокомпонентный "Спутник Лайт" (от того же Центра Гамалеи) с обновленным антигенным составом был зарегистрирован два месяца назад. Кроме того, есть и альтернативная вакцина "Конвасэл", разработанная в Санкт-Петербургском НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. Этот препарат, как ранее поясняли в ФМБА, основан на применении наиболее консервативных фрагментов нуклеокапсидного N белка коронавируса, который мало подвержен мутациям. В результате удалось получить универсальную вакцину, которая защищает от различных штаммов коронавируса, сохраняя свое действие по меньшей мере в течение года.