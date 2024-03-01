Эксперт ответила на три популярных вопроса о кариесе

В новом эксклюзивном материале от RuNews24.ru, заведующая кафедрой стоматологии медицинского факультета университета «Синергия», доктор медицинских наук, доцент Екатерина Кудасова ответила на три самых распространенных вопроса пациентов о кариесе.

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Почему стоматологи не лечат начальный кариес?

- Начальный кариес можно лечить. Первые признаки разрушения эмали появляются, когда кислотная среда налета вымывает минеральные компоненты. Это называется кариесом в стадии пятна. Когда процесс стабилизируется, разрушенная эмаль уже не восстановится полностью. Но процесс можно остановить, если вовремя поставить пломбу.

Почему не каждая темная точка на зубе - кариес?

- Если постоянные зубы прорезались с коричневыми или белыми пятнами, это может быть свидетельством врожденного заболевания - флюороза. Если пятно появилось недавно, это может быть кариес.

Можно ли вылечить кариес в стадии пятна?

- Процесс разрушения эмали можно остановить, но структура не станет прежней. Очень важно, как можно раньше поставить пломбу. В настоящее время существует множество средств со фтором и система ICON, которые помогают остановить процесс.