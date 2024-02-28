Названы главные причины образования тромбов

Врач функциональной диагностики Гульшат Латыпова перечислила главные причины венозного тромбоза и атеросклероза. Ее слова цитирует NEWS.ru.

Первой причиной образования тромбов, сужения артерий и формирования атеросклеротических бляшек Латыпова назвала курение. Кроме того, атеросклероз может развиться на фоне гипертонии, диабета, высокого уровня холестерина и ожирения, предупредила врач.