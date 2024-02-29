Онколог: избыток жирной пищи в диете повышает риск рака

Жирная еда и недостаток фруктов и овощей, ожирение и дефицит активности, а также курение и злоупотребление алкоголем повышают риск развития рака. Об этом врач-онколог, заведующий амбулаторным отделением онкологического центра Sofia АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Руслан Басанов рассказал «Известиям».
«Рацион, богатый жирной, обжаренной пищей, обильным потреблением красного мяса и недостаточным употреблением фруктов, овощей и злаков может повысить риск рака пищевода, прямой кишки, желудка и других органов. Недостаток фруктов и овощей в рационе также может привести к дефициту витаминов и антиоксидантов, способствующих защите от онкологических заболеваний. Избыточный вес и ожирение связаны с увеличенным риском развития нескольких видов рака, включая рак молочной железы, почек, печени, поджелудочной железы, кишечника», — предупредил врач.
Курение — важный фактор риска рака легких, рта, горла, пищевода и мочевого пузыря, а алкоголь — фактор риска рака пищевода, печени, горла, молочных желез. Одновременное употребление алкоголя и никотина может приводить к взаимному усилению их канцерогенных эффектов.
Дефицит физической активности связан с раком кишечника, молочной железы и других видов, а чрезмерное воздействие ультрафиолетовых лучей от солнца или солярия может стать причиной развития рака кожи. Хронический стресс, недосып, загрязнение окружающей среды также повышают риск рака.