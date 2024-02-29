Онколог: избыток жирной пищи в диете повышает риск рака

«Рацион, богатый жирной, обжаренной пищей, обильным потреблением красного мяса и недостаточным употреблением фруктов, овощей и злаков может повысить риск рака пищевода, прямой кишки, желудка и других органов. Недостаток фруктов и овощей в рационе также может привести к дефициту витаминов и антиоксидантов, способствующих защите от онкологических заболеваний. Избыточный вес и ожирение связаны с увеличенным риском развития нескольких видов рака, включая рак молочной железы, почек, печени, поджелудочной железы, кишечника», — предупредил врач.