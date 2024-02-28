Терапевт: гипертонический криз может вызвать ощущение паралича рук и ног

При гипертоническом кризе у человека может возникнуть ощущение, что его ноги и руки парализованы. Об этом «5-tv.ru» рассказал врач-терапевт Лев Авербах.

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При ощущении паралича в руках и ногах нужно обратиться в скорую. Врачи смогут быстро установить, действительно ли это паралич, по анамнезу, жалобам, речи, ориентации в пространстве и другим внешним признакам. Если дело в гипертоническом кризе, сотрудники скорой помощи помогут снизить кровяное давление. За помощью нужно обращаться вовремя и внимательно следовать предписаниям медиков, принимать все прописанные лекарства, отмечает Авербах.