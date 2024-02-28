Проблемы при беременности, из-за которых нужно срочно идти к врачу

Беременность — не только радостное, но и волнительное время для будущей мамы. Многие непривычные ощущения в теле в этот период естественны. Но есть и те, при которых лучше показаться специалисту. Врач — акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиники» Виктория Фисюк перечислила опасные симптомы при беременности.

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Опасные симптомы при беременности

По словам врача, самый опасный симптом на любом сроке беременности — кровотечение из влагалища. Если срок ранний и кровотечение незначительное, можно пойти к врачу самостоятельно. А вот если срок больше 14 недель, стоит уже вызывать скорую, отметила Фисюк.

Вот ещё несколько тревожных симптомов при беременности:

жидкие выделения — могут указывать на подтекание околоплодных вод;

боли внизу живота или в пояснице;

головные боли (особенно в затылке), давление выше 130/90, «мушки» перед глазами, изменение зрения;

отёки, если они не связаны с нарушением диеты и появляются повторно;

тошнота и рвота, появившиеся после 18 недель беременности;

отсутствие шевелений плода после 18–20-й недель беременности.

Какая еда может навредить беременной и плоду

Во время беременности важно питаться правильно. И дело вовсе не в желании побыстрее восстановить фигуру после родов. Будущая мама должна обеспечивать и себя, и малыша необходимыми витаминами и микроэлементами.