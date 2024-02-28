Проблемы при беременности, из-за которых нужно срочно идти к врачу
Беременность — не только радостное, но и волнительное время для будущей мамы. Многие непривычные ощущения в теле в этот период естественны. Но есть и те, при которых лучше показаться специалисту. Врач — акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиники» Виктория Фисюк перечислила опасные симптомы при беременности.
Опасные симптомы при беременности
По словам врача, самый опасный симптом на любом сроке беременности — кровотечение из влагалища. Если срок ранний и кровотечение незначительное, можно пойти к врачу самостоятельно. А вот если срок больше 14 недель, стоит уже вызывать скорую, отметила Фисюк.
Вот ещё несколько тревожных симптомов при беременности:
- жидкие выделения — могут указывать на подтекание околоплодных вод;
- боли внизу живота или в пояснице;
- головные боли (особенно в затылке), давление выше 130/90, «мушки» перед глазами, изменение зрения;
- отёки, если они не связаны с нарушением диеты и появляются повторно;
- тошнота и рвота, появившиеся после 18 недель беременности;
- отсутствие шевелений плода после 18–20-й недель беременности.
Какая еда может навредить беременной и плоду
Во время беременности важно питаться правильно. И дело вовсе не в желании побыстрее восстановить фигуру после родов. Будущая мама должна обеспечивать и себя, и малыша необходимыми витаминами и микроэлементами.
Первое правило — питаться максимально разнообразно и сбалансировано, рассказывала акушер-гинеколог Дарья Казакова. По её словам, лучше немного увеличить суточный калораж, но норму калорий должен рассчитать врач.