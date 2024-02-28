Как побороть весеннюю бессонницу, рассказал врач-сомнолог

Весной люди гораздо чаще сталкиваются с нарушениями сна. Специалисты находят причину этого в авитаминозе. Врач-сомнолог Владимир Ковальзон в интервью с Общественной Службой Новостей перечислил методы, эффективные в борьбе с весенней бессонницей.
Авитаминоз провоцирует ухудшение традиционных причин бессонного состояния: стенокардии, гипертонии, гастрита. В случае длительной бессонницы специалист рекомендует обратиться к врачу для предотвращения хронического состояния.
«Но у тех, кому не спится, скорее всего это происходит из-за того, что восход солнца происходит намного раньше, света становится больше и люди раньше пробуждаются. Зимой они в это время еще сладко спали», – отметил специалист.
По словам специалиста, чаще всего бессонница возникает у людей невротического склада. Проблемы со сном у них могут иметь абсолютно разные причины, и весна может стать для них лишь поводом изменения состояния.
Ковальзон советует хорошо занавешивать комнату, чтобы солнечный свет не будил их раньше положенного. Сомнолог также указал на необходимость соблюдения режима дня и приема витаминов.