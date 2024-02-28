В Роспотребнадзоре предупредили об угрозе вирусных респираторных заболеваний

Показатели заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 снижаются уже несколько недель подряд. Тем не менее, на прошлой неделе зарегистрировано в общей сложности 766 тысяч заболевших. Хотя это на 18% меньше, чем неделей раньше, в Роспотребнадзоре говорят, что риск ОРВИ еще сохраняется и рекомендуют по-прежнему соблюдать меры профилактики и предосторожности.

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"Ситуация с гриппом, ОРВИ и COVID-19 остается на строгом контроле Роспотребнадзора. Так, на 8 неделе 2024 в некоторых регионах РФ наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, зарегистрировано свыше 766 тыс. заболевших, что на 18 % ниже, чем на прошлой неделе. В то же время в 44 субъектах фиксируется превышение среднероссийского показателя заболеваемости. При лабораторном обследовании количество положительных находок вирусов гриппа за неделю снизилось с 24,5 % до 18,9 %", - такие данные приводит официальный Telegram-канал Роспотребнадзора.

В структуре вирусов гриппа по-прежнему преобладает вирус гриппа А(Н3N2), при этом третью неделю наблюдается рост доли вирусов гриппа В. Как ранее пояснял замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов, вытеснение циркулирующих штаммов гриппа А на В обычно происходит ближе к концу эпидемического сезона.

Что касается вирусных инфекций негриппозной этиологии, на их долю приходится более 80% случаев.

На 8,7% по сравнению с прошлой неделей снизилась и заболеваемость COVID-19. Преобладающим остается геновариант "Омикрон".