Врач раскрыла неочевидные признаки проблем с печенью

На скрытые проблемы с печенью могут указывать некоторые неочевидные симптомы, включая отеки ног и тошноту, считает кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, заведующая Центром гепатологии «СМ-Клиника» Наталья Васильева. Их врач раскрыла россиянам в беседе с «Лентой.ру».

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Неочевидными признаками проблем с печенью Васильева назвала ⁠повышенную утомляемость и снижение работоспособности. Как правило, эти симптомы проявляются на начальных этапах заболевания. По словам врача, они объясняются воспалительным процессом в клетках печени — гепатоцитах и тем, что ее интоксикационная функция нарушается при вирусном, лекарственном или алкогольном поражении, а также при жировой болезни печени, метаболических нарушениях и сахарном диабете.

В качестве еще одного симптома гепатолог выделила появление отеков ног. Также на проблемы с печенью часто указывает необъяснимое чувство тяжести в правом подреберье, продолжила Васильева.

Чувство тяжести в правом подреберье может быть проявлением симптомов нарушения желчеотделения, формированием застоя и конкрементов в желчном пузыре и протоках печени. Сигнализировать об интоксикации организма из-за нарушений в работе органа могут стать тошнота, снижение аппетита, изменение вкусовых ощущений Наталья Васильева эндокринолог, гепатолог

Кроме того, специалист напомнила, что заболевания печени могут иметь и хорошо известные россиянам симптомы: появление желтого оттенка кожи, увеличение размеров живота, боль в правом боку и лихорадка.